Сазонова (Заживихина) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Заживихина) Антонина Михайловна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

16.04.1930

Дата смерти

03.01.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1930

Отец: Заживихин Михаил

Мать: Евдокия Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
22.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазонов Ким

Рождение ребёнка
30.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазонов Ким

Солгинский, п/с П, Дощаное Вельского р -она Архангельской область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазонов Ким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Ким

Смерть
03.01.1999
Курумоч, Волжский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Курумоч, Волжский муниципальный район, Самарская область
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