Сазонова (Заживихина) Антонина Михайловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения16.04.1930
Дата смерти03.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1930
Отец: Заживихин Михаил
Мать: Евдокия Васильевна
Россия
Рождение ребёнка
22.04.1954
Рождение ребёнка
30.07.1959
Солгинский, п/с П, Дощаное Вельского р -она Архангельской область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазонов Ким
Смерть
03.01.1999
Похороны
Неизвестно