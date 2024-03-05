Колесникова Авдотья Семеновна
Место рожденияМатвеева
Дата рождения1724 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1738 ст.
Сын: Колесников Иван Семенович
Отец ребёнка: Колесников Семен Петрович
Рождение ребёнка
1747 ст.
Сын: Колесников Игнатий Семенович
Отец ребёнка: Колесников Семен Петрович
Матвеева
Рождение ребёнка
1747 ст.
Сын: Колесников Максим Семенович
Отец ребёнка: Колесников Семен Петрович
Матвеева
Рождение ребёнка
1749 ст.
Дочь: Колесникова Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Колесников Семен Петрович
Матвеева
Рождение ребёнка
1750 ст.
Дочь: Колесникова Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Колесников Семен Петрович
Матвеева
Рождение ребёнка
1752 ст.
Сын: Колесников Фома Семенович
Отец ребёнка: Колесников Семен Петрович
Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Матвеева
Смерть
Неизвестно