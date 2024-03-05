Колесникова Авдотья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Авдотья Семеновна

Место рождения

Матвеева

Дата рождения

1724 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеева
Рождение ребёнка
1738 ст.

Сын: Колесников Иван Семенович

Отец ребёнка: Колесников Семен Петрович

Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Колесников Игнатий Семенович

Отец ребёнка: Колесников Семен Петрович

Матвеева
Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Колесников Максим Семенович

Отец ребёнка: Колесников Семен Петрович

Матвеева
Рождение ребёнка
1749 ст.

Дочь: Колесникова Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Колесников Семен Петрович

Матвеева
Рождение ребёнка
1750 ст.

Дочь: Колесникова Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Колесников Семен Петрович

Матвеева
Рождение ребёнка
1752 ст.

Сын: Колесников Фома Семенович

Отец ребёнка: Колесников Семен Петрович

Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Семен Петрович

Место жительства
Неизвестно
Матвеева
Смерть
Неизвестно
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