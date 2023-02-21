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Трейден Леонид Адольфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1903

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.12.1924

Жена: Трейден Валентина Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1925

Дочь: Соколова Лидия Леонидовна

Мать ребёнка: Трейден Валентина Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
2003
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Причина смерти: Старость
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