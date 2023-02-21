Трейден Леонид Адольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1903
Дата смерти2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.12.1924
Рождение ребёнка
02.10.1925
Дочь: Соколова Лидия Леонидовна
Мать ребёнка: Трейден Валентина Яковлевна
Смерть
2003
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Причина смерти: Старость