Козлов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
07.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
18.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Мария Ивановна
Образование
Неизвестно
Селитьбенская школа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно