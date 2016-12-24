Козлов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Козлов Алексей Акимович

Мать: Козлова Капитолина Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
18.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Мария Ивановна

Образование
Неизвестно
Селитьбенская школа
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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