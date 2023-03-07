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Павел Иванович

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

28.10.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1867

Отец: Иван младший

Мать: Евдокия Николаевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
без фамилии
Крещение
30.10.1867
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
крестные: Иван Николаевич Невежин и Евдокия Ивановна Мартынова
Рождение ребёнка
06.03.1887

Дочь: Дарья Павловна

Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
10.10.1890

Сын: Просецкий Андрей Павлович

Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
21.02.1893

Сын: Просецкий Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1893

Дочь: Елена Павловна

Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1899

Сын: Просецкий Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
24.12.1901

Сын: Просецкий Федор Павлович

Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1904

Сын: Просецкий Петр Павлович

Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1907

Сын: Просецкий Иван Павлович

Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Павловна

Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просецкий Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просецкая Татьяна Андреевна

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