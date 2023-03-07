Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения28.10.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1867
Отец: Иван младший
Мать: Евдокия Николаевна
без фамилии
Крещение
30.10.1867
крестные: Иван Николаевич Невежин и Евдокия Ивановна Мартынова
Рождение ребёнка
06.03.1887
Дочь: Дарья Павловна
Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
10.10.1890
Сын: Просецкий Андрей Павлович
Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
21.02.1893
Сын: Просецкий Тимофей Павлович
Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
14.05.1893
Дочь: Елена Павловна
Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
18.01.1899
Сын: Просецкий Афанасий Павлович
Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
24.12.1901
Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
12.06.1904
Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
05.01.1907
Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Павловна
Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просецкий Тимофей Павлович
Мать ребёнка: Просецкая Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно