Чурилин Калина Артемьев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Чурилин Артемий Тимофеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Настасья Калинова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Марфа Яковлева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Дарья Калинова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Марфа Яковлева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Лукерья Калинова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Марфа Яковлева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Авдотья Калинова (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Марфа Яковлева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно