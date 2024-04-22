Чурилин Калина Артемьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурилин Калина Артемьев (Ич)

Чурилин Калина Артемьев (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Чурилин Артемий Тимофеев (Ич)

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Настасья Калинова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Марфа Яковлева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Дарья Калинова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Марфа Яковлева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Лукерья Калинова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Марфа Яковлева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Авдотья Калинова (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Марфа Яковлева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Марфа Яковлева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close