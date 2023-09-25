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Шахов Максим Осипович

Место рождения

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

14.01.1888 ст.

Дата смерти

21.05.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1888 ст.

Отец: - Осип Захарович

Мать: - Анна Дмитриевна

Токариха, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.147-148 (Рождение №-2м)
Крещение
17.01.1888 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Чистов Алексей Алексеевич - Кологривский мещанин из кордона Княжереченский Крёстная мать: Варвара Захаровна - крестьянская девица из д.Токариха
Смерть
21.05.1902 ст.
Токариха, Кологривский уезд, Костромская область
Крестьянский сын в 14 лет (от простуды)
Похороны
23.05.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.146-147 (Умершие №-14м)

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