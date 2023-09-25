Шахов Максим Осипович
Место рождения
Дата рождения14.01.1888 ст.
Дата смерти21.05.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
14.01.1888 ст.
Отец: - Осип Захарович
Мать: - Анна Дмитриевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.147-148 (Рождение №-2м)
Крещение
17.01.1888 ст.
Крёстный отец: Чистов Алексей Алексеевич - Кологривский мещанин из кордона Княжереченский Крёстная мать: Варвара Захаровна - крестьянская девица из д.Токариха
Смерть
21.05.1902 ст.
Крестьянский сын в 14 лет (от простуды)
Похороны
23.05.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.146-147 (Умершие №-14м)