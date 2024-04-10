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Муллин Егор(Григорий) Иванович

Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Муллин Иван Фомич

Мать: Авдотья Никифоровна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муллина Наталья Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муллин Алексей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Муллин Василий! Егорович

Мать ребёнка: не указана

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Муллин Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Муллин Анисим Егорович

Мать ребёнка: не указана

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1890

Сын: Муллин Яков Егорович

Мать ребёнка: не указана

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Сын: Муллин Ефим Егорович

Мать ребёнка: не указана

Новый Мелькен, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1904

Сын: Муллин Александр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Новый Мелькен, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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