Муллин Егор(Григорий) Иванович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Муллин Иван Фомич
Мать: Авдотья Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муллина Наталья Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Муллин Яков Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Муллин Ефим Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Муллин Александр Егорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно