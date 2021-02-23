Халупская (Мандич) Светлана Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1936
Дата смерти23.02.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936
Отец: Мандич Валентин Федорович
Мать: Мандич Нина Никифоровна
Рождение ребёнка
18.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
23.02.2021
Одесса, Одеська область