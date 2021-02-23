Халупская (Мандич) Светлана Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалупская (Мандич) Светлана Валентиновна

Халупская (Мандич) Светлана Валентиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1936

Дата смерти

23.02.2021

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936

Отец: Мандич Валентин Федорович

Мать: Мандич Нина Никифоровна

Рождение ребёнка
18.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.2021
Одесса, Одеська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close