Призенцов Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Призенцов Григорий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1930

Дата смерти

01.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1949

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.1957

Сын: Призенцов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.01.1987
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