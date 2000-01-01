Призенцов Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1930
Дата смерти01.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1949
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1957
Сын: Призенцов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.1987