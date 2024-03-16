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Базикова Клара Гарифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1953

Отец: Баймурзин Дельмухамет Хазмухаметович

Мать: Баймурзина Хадия Ахметсафиевна

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