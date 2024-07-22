Шутова (Нехай) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Нехай) Анна Максимовна

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1881

Муж: Шутов Евлампий Филиппович

Жених - 27 лет, 1м браком, бессрочно отпускной солдат Невеста - 19 лет, девица Поручители По жениху: - Шукаев Вукола - Горлинский Агапий По невесте: - Сенченко Аммос - Шамота Дамиан
Рождение ребёнка
27.01.1882

Дочь: Шутова Агафья Евлампиевна

Отец ребёнка: Шутов Евлампий Филиппович

Незаконно. Восприемники: 1. Нехай Мартиниом Максимович 2. Нехай Семена дочь девт=ица Домникия
Восприемник
28.01.1883
Беляев Василий Отец - Беляев Кондрат Иванович Мать - Александра Антоновна
Рождение ребёнка
25.06.1884

Дочь: Шутова Февронья Евлампиевна

Отец ребёнка: Шутов Евлампий Филиппович

Восприемник
02.02.1885
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Куриленко Семен (из близнецов) Отец - Куриленко Корнилий Иванович Мать - Сигклитикия Андриановна
Рождение ребёнка
01.12.1886

Сын: Шутов Афанасий Евлампиевич

Отец ребёнка: Шутов Евлампий Филиппович

Восприемники: 1. Нехай Василий Максимович 2. Торчило Григория жена Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
09.06.1889

Сын: Шутов Петр Евлампиевич

Отец ребёнка: Шутов Евлампий Филиппович

Восприемники: 1. Нехай Василий Максимович 2. Торчило Илариона жена Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
25.01.1892

Сын: Шутов Иван Евлампиевич

Отец ребёнка: Шутов Евлампий Филиппович

Восприемники: 1. Нехай Афанасий Максимович 2. Бушкина Семена жена Марина Афанасьевна
Восприемник
07.07.1892
Луковка Мария Отец - Луковка Ананий Мать - Марина Трифановна
Рождение ребёнка
07.09.1894

Дочь: Шутова Мария Евлампиевна

Отец ребёнка: Шутов Евлампий Филиппович

Восприемники: 1. Нехай Афанасий Максимович 2. Торчило Савелия дочь девица Мария
Смерть
Неизвестно

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