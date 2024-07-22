Шутова (Нехай) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1881
Жених - 27 лет, 1м браком, бессрочно отпускной солдат Невеста - 19 лет, девица Поручители По жениху: - Шукаев Вукола - Горлинский Агапий По невесте: - Сенченко Аммос - Шамота Дамиан
Рождение ребёнка
27.01.1882
Дочь: Шутова Агафья Евлампиевна
Отец ребёнка: Шутов Евлампий Филиппович
Незаконно. Восприемники: 1. Нехай Мартиниом Максимович 2. Нехай Семена дочь девт=ица Домникия
Восприемник
28.01.1883
Беляев Василий Отец - Беляев Кондрат Иванович Мать - Александра Антоновна
Рождение ребёнка
25.06.1884
Дочь: Шутова Февронья Евлампиевна
Отец ребёнка: Шутов Евлампий Филиппович
Восприемник
02.02.1885
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Куриленко Семен (из близнецов) Отец - Куриленко Корнилий Иванович Мать - Сигклитикия Андриановна
Рождение ребёнка
01.12.1886
Сын: Шутов Афанасий Евлампиевич
Отец ребёнка: Шутов Евлампий Филиппович
Восприемники: 1. Нехай Василий Максимович 2. Торчило Григория жена Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
09.06.1889
Отец ребёнка: Шутов Евлампий Филиппович
Восприемники: 1. Нехай Василий Максимович 2. Торчило Илариона жена Пелагея Леонтьевна
Рождение ребёнка
25.01.1892
Отец ребёнка: Шутов Евлампий Филиппович
Восприемники: 1. Нехай Афанасий Максимович 2. Бушкина Семена жена Марина Афанасьевна
Восприемник
07.07.1892
Луковка Мария Отец - Луковка Ананий Мать - Марина Трифановна
Рождение ребёнка
07.09.1894
Дочь: Шутова Мария Евлампиевна
Отец ребёнка: Шутов Евлампий Филиппович
Восприемники: 1. Нехай Афанасий Максимович 2. Торчило Савелия дочь девица Мария
Смерть
Неизвестно