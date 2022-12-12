Кочергина (Сапрыкина) Евфимия Симеонова/Иванова
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
09.02.1883
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.12.1883
Дочь: Анастасия Игнатовна
Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин
Рождение ребёнка
27.08.1887
Дочь: Марфа Игнатова
Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.06.1890
Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.01.1894
Дочь: Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин
Рождение ребёнка
06.09.1896
Сын: Кочергин Иоанн
Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
18.08.1898
Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.11.1899
Дочь: Екатерина Игнатьева
Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.01.1901
Сын: Кочергин Тимофей Игнатьев
Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.08.1904
Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.04.1910
Дочь: Александра Игнатьева
Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно