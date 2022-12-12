Кочергина (Сапрыкина) Евфимия Симеонова/Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Сапрыкина) Евфимия Симеонова/Иванова

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
09.02.1883

Муж: Кочергин Игнатий Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.12.1883

Дочь: Анастасия Игнатовна

Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кочергин Иван Игнатьев

Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин

Рождение ребёнка
27.08.1887

Дочь: Марфа Игнатова

Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.06.1890

Сын: Кочергин Иоанн Игнатьев

Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.01.1894

Дочь: Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин

Рождение ребёнка
06.09.1896

Сын: Кочергин Иоанн

Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
18.08.1898

Сын: Кочергин Андрей Игнатов

Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.11.1899

Дочь: Екатерина Игнатьева

Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
16.01.1901

Сын: Кочергин Тимофей Игнатьев

Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
13.08.1904

Сын: Кочергин Мирон Игнатьев

Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.04.1910

Дочь: Александра Игнатьева

Отец ребёнка: Кочергин Игнатий Ильин

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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