Рослов Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рослов Николай Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рослов Тимофей Григорьевич

Мать: Рослова (Пахомова) Вера Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашкина (Рослова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Рослова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рослова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рослов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Рослова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рослов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Рослова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рослова Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Рослова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рослова Галина

Смерть
2021

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