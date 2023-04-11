Рослов Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашкина (Рослова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Рослова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рослова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рослов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Рослова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рослов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Рослова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рослова Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Рослова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рослова Галина
Смерть
2021