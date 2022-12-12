Захникамал Минуллина
Место рождения
Дата рождения01.01.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1874
Отец: Минулла Тохватуллин
Мать: Сарвижамал
Бракосочетание
24.01.1901
Муж: Бикмухамет
Развод
13.02.1911
Муж: Туктагул
Бракосочетание
03.03.1911
Муж: Туктагул
Рождение ребёнка
01.03.1912
Дочь: Ихликамал Туктагуловна
Отец ребёнка: Туктагул
Рождение ребёнка
27.06.1914
Сын: Хусаин Туктагулович
Отец ребёнка: Туктагул
Рождение ребёнка
27.06.1914
Сын: Хасан Туктагулович
Отец ребёнка: Туктагул
Рождение ребёнка
07.07.1917
Отец ребёнка: Туктагул
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Курмашево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)