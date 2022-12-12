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Захникамал Минуллина

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1874

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1874

Отец: Минулла Тохватуллин

Мать: Сарвижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.01.1901

Муж: Бикмухамет

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
13.02.1911

Муж: Туктагул

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.03.1911

Муж: Туктагул

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1912

Дочь: Ихликамал Туктагуловна

Отец ребёнка: Туктагул

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1914

Сын: Хусаин Туктагулович

Отец ребёнка: Туктагул

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1914

Сын: Хасан Туктагулович

Отец ребёнка: Туктагул

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1917

Сын: Сафиулла Туктагулович

Отец ребёнка: Туктагул

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Курмашево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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