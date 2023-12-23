Халюшев Шамсиатдин Яфарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халюшев Шамсиатдин Яфарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Халюшев Яфарь

Мать: Халюшева Гульшидя

Смерть
Неизвестно
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