Баксаров Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баксаров Дмитрий Матвеевич
Мать: Баксарова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1970
Дочь: Ефремова (Баксарова) Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Баксарова (Нечаева) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
15.06.1973
Дочь: Звонарева (Баксарова) Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Баксарова (Нечаева) Ольга Александровна
Смерть
Неизвестно