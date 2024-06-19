Баксаров Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБаксаров Алексей

Баксаров Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баксаров Дмитрий Матвеевич

Мать: Баксарова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баксарова (Нечаева) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
07.11.1970

Дочь: Ефремова (Баксарова) Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Баксарова (Нечаева) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
15.06.1973

Дочь: Звонарева (Баксарова) Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Баксарова (Нечаева) Ольга Александровна

Смерть
Неизвестно

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