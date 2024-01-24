Скворцова Ольга Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1989
Отец: Скворцов Юрий Алексеевич
Мать: Тютина Надежда
Рождение ребёнка
16.09.2015
Дочь: Шумилова Владислава Владимировна
Отец ребёнка: Шумилов Владимир
Рождение ребёнка
27.01.2020
Сын: Шумилов Илья Владимирович
Отец ребёнка: Шумилов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумилов Владимир