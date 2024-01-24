Скворцова Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова Ольга Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1989

Отец: Скворцов Юрий Алексеевич

Мать: Тютина Надежда

Рождение ребёнка
16.09.2015

Дочь: Шумилова Владислава Владимировна

Отец ребёнка: Шумилов Владимир

Рождение ребёнка
27.01.2020

Сын: Шумилов Илья Владимирович

Отец ребёнка: Шумилов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилов Владимир

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