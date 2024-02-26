Варвара Никитина (Чна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Никитина (Чна)

Варвара Никитина (Чна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Матвей Васильев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Михайла Матвеев (Ич)

Отец ребёнка: Чурилин Матвей Васильев (Ич)

Смерть
1767

Мы используем куки для улучшения работы сайта.