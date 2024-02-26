Варвара Никитина (Чна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Михайла Матвеев (Ич)
Отец ребёнка: Чурилин Матвей Васильев (Ич)
Смерть
1767