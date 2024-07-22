Насонова (Фисенкова) Стефанида Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонова (Фисенкова) Стефанида Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1786 и 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1786 и 1791

Отец: Фесенков Пантелеймон Данилович

Мать: не указана

В ревизии 1850 года указан возраст 58 лет
Бракосочетание
18.10.1803 ст.

Муж: Насонов Парфен Петрович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
В метрической записи, вероятно, ошибка: имя жениха указано Парфилий Петров Деркачев. Возраст жениха указан 21, невесты 17
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Насонов Николай Парфенович

Отец ребёнка: Насонов Парфен Петрович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1834 года указан возраст на момент ревизии 1816 года - 7 лет
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Насонов Исай Парфенович

Отец ребёнка: Насонов Парфен Петрович

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Насонов Михаил Парфенович

Отец ребёнка: Насонов Парфен Петрович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
В ревизии 1850 года указа возраст 25 лет, на момент ревизии 1834 года - 9 лет
Восприемник
13.11.1824 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
восприемник у сына Ивана Васильева сына Мягкоступова - Платона
Смерть
Неизвестно

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