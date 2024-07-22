Насонова (Фисенкова) Стефанида Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1786 и 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1786 и 1791
Отец: Фесенков Пантелеймон Данилович
Мать: не указана
В ревизии 1850 года указан возраст 58 лет
Бракосочетание
18.10.1803 ст.
В метрической записи, вероятно, ошибка: имя жениха указано Парфилий Петров Деркачев. Возраст жениха указан 21, невесты 17
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Насонов Николай Парфенович
Отец ребёнка: Насонов Парфен Петрович
в ревизии 1834 года указан возраст на момент ревизии 1816 года - 7 лет
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Насонов Парфен Петрович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Насонов Михаил Парфенович
Отец ребёнка: Насонов Парфен Петрович
В ревизии 1850 года указа возраст 25 лет, на момент ревизии 1834 года - 9 лет
Восприемник
13.11.1824 ст.
восприемник у сына Ивана Васильева сына Мягкоступова - Платона
Смерть
Неизвестно