Бондарь Павел Яковлевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецБондарь ЯковНеизвестно г.р.
Супруги
Бондарь Анна ФедоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Бондарь Александр Павлович20.08.1882 ст. г.р.
Бондарь Петр Павлович14.01.1884 ст. г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бондарь Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бондарь Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарь Анна Федоровна
Рождение ребёнка
20.08.1882 ст.
Сын: Бондарь Александр Павлович
Мать ребёнка: Бондарь Анна Федоровна
Рождение ребёнка
14.01.1884 ст.
Мать ребёнка: Бондарь Анна Федоровна
Рождение ребёнка
24.07.1885 ст.
Мать ребёнка: Бондарь Анна Федоровна
Рождение ребёнка
11.03.1889 ст.
Мать ребёнка: Бондарь Анна Федоровна
Рождение ребёнка
27.10.1890 ст.
Мать ребёнка: Бондарь Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно