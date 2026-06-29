Бондарь Павел Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бондарь Павел Яковлевич

Автор
АВ
Ваганов А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Бондарь ЯковНеизвестно г.р.
Супруги
Бондарь Анна ФедоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Бондарь Александр Павлович20.08.1882 ст. г.р.
Бондарь Петр Павлович14.01.1884 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондарь Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарь Иван Павлович

Мать ребёнка: Бондарь Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарь Анна Федоровна

Рождение ребёнка
20.08.1882 ст.

Сын: Бондарь Александр Павлович

Мать ребёнка: Бондарь Анна Федоровна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Рождение ребёнка
14.01.1884 ст.

Сын: Бондарь Петр Павлович

Мать ребёнка: Бондарь Анна Федоровна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Рождение ребёнка
24.07.1885 ст.

Сын: Бондарь Макар Павлович

Мать ребёнка: Бондарь Анна Федоровна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Рождение ребёнка
11.03.1889 ст.

Сын: Бондарь Никифор Павлович

Мать ребёнка: Бондарь Анна Федоровна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Рождение ребёнка
27.10.1890 ст.

Сын: Бондарь Михаил Павлович

Мать ребёнка: Бондарь Анна Федоровна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Смерть
Неизвестно

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