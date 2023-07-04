Vanags Arturs Jānis
Место рожденияLigotnes, Salas pagasts
Дата рождения09.02.1930
Дата смерти04.07.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1930
Отец: Vanags Pēteris
Мать: Vanaga (Skujiņa) Ženija
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
inzenieris
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.07.2023