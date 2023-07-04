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Vanags Arturs Jānis

Место рождения

Ligotnes, Salas pagasts

Дата рождения

09.02.1930

Дата смерти

04.07.2023

Пол

Мужской

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1930

Отец: Vanags Pēteris

Мать: Vanaga (Skujiņa) Ženija

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
inzenieris
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.07.2023

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