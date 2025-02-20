Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Суконщиков Александр Алексеевич07.10.1912 ст. г.р.
Дети
Суконщиков Алексей АлександровичНеизвестно г.р.
Суконщиков Владимир АлександровичНеизвестно г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суконщиков Олег Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суконщиков Юрий Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суконщикова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суконщиков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суконщикова) Галина Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суконщиков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич
Смерть
Неизвестно