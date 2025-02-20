Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Суконщиков Александр Алексеевич07.10.1912 ст. г.р.
Дети
Суконщиков Алексей АлександровичНеизвестно г.р.
Суконщиков Владимир АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суконщиков Олег Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суконщиков Юрий Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суконщикова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суконщиков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суконщикова) Галина Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суконщиков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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