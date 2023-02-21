Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суконщиков Олег Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суконщиков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суконщиков Юрий Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суконщиков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Алексеевич
Смерть
Неизвестно