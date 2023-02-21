Погребной Денис Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1986
Рождение ребёнка
18.10.2011
Сын: Погребной Артем Денисович
Мать ребёнка: Погребная Тамара Александровна
Рождение ребёнка
17.09.2020
Сын: Погребной Тимофей Денисович
Мать ребёнка: Тарасова Екатерина Михайловна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно