Сныткин Федор Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиПосле 1933
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: Сныткина Дарья Иовлевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сныткин Василий Федорович
Мать ребёнка: Сныткина Парасковья Демьяновна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Сныткина Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Сныткина Парасковья Демьяновна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Сныткина Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Сныткина Парасковья Демьяновна
Рождение ребёнка
18.06.1933
Дочь: Соснина Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Сныткина Парасковья Демьяновна
Чайное, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Сныткина Таисия Федоровна
Мать ребёнка: Сныткина Парасковья Демьяновна
Смерть
После 1933