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Сныткин Федор Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

После 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: Сныткина Дарья Иовлевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сныткин Василий Федорович

Мать ребёнка: Сныткина Парасковья Демьяновна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Сныткина Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Сныткина Парасковья Демьяновна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сныткина Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Сныткина Парасковья Демьяновна

Рождение ребёнка
18.06.1933

Дочь: Соснина Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Сныткина Парасковья Демьяновна

Чайное, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Сныткина Таисия Федоровна

Мать ребёнка: Сныткина Парасковья Демьяновна

Смерть
После 1933

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