Завагина Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завагина Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1956
Рождение ребёнка
Около 06.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завагин Юрий Нестерович

Рождение ребёнка
13.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Завагин Юрий Нестерович

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