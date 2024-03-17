Завагина Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1956
Рождение ребёнка
Около 06.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Завагин Юрий Нестерович
Рождение ребёнка
13.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Завагин Юрий Нестерович