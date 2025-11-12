Дерябин Михаил Васильев
мужской, родился 1849 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 17.08.1849 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецДерябин Василий Михайлов1817 ст. г.р.
МатьДерябина Матрона Софронова1816 ст. г.р.
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Рождение
1849 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
17.08.1849 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
19.08.1849 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
рождение не найдено