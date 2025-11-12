Дерябин Михаил Васильев 1849 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Дерябин Михаил Васильев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1849 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 17.08.1849 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Дерябин Василий Михайлов1817 ст. г.р.
Мать
Дерябина Матрона Софронова1816 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: Дерябин Василий Михайлов

Мать: Дерябина Матрона Софронова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

рождение не найдено

Смерть
17.08.1849 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. кр. отец Василий Дерябин. 6 недель от младенческой

Похороны
19.08.1849 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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