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Мейшутович Азыма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1918

Сын: Мейшутович Бронислав Мустафович

Отец ребёнка: Мейшутович Мустафа Хасеневич

Олешино, Поставский район, Витебская область
Место жительства
1938
Олешино, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Анифа Мустафовна

Отец ребёнка: Мейшутович Мустафа Хасеневич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Мустафа Хасеневич

Смерть
Неизвестно
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