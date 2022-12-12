Суриков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суриков Василий Иванович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

24.01.1848

Дата смерти

19.03.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 1877
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.03.1916
Москва, город федерального значения Москва
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