Суриков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.01.1848
Дата смерти19.03.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1877
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.03.1916