Валитов (Яушев) Хасан Валитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти07.04.1877 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Яушев Валит Исмагилович
Мать: не указана
Военная служба
1838
вольно определен в военную службу и получил чин прапорщика
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.04.1877 ст.
Сименеево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)