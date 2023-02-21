Валитов (Яушев) Хасан Валитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалитов (Яушев) Хасан Валитович

Валитов (Яушев) Хасан Валитович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

07.04.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Яушев Валит Исмагилович

Мать: не указана

Военная служба
1838
вольно определен в военную службу и получил чин прапорщика
Рождение ребёнка
1865

Сын: Яушев Хакимхан Хасанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.04.1877 ст.
Сименеево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close