Блинов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.?
Мать ребёнка: Блинова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Александр Федорович
Мать ребёнка: Блинова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замяткина Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Блинова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Блинова Валентина
Смерть
Неизвестно