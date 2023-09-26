Юрьева Фёкла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Фёкла Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Захаровна

Отец ребёнка: Юрьев Захар Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Юрьев Захар Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Юрьев Яков Захарович

Отец ребёнка: Юрьев Захар Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.09.1851

Сын: Юрьев Димитрий Захарович

Отец ребёнка: Юрьев Захар Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ненашева Марина Захаровна

Отец ребёнка: Юрьев Захар Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Матрена Захаровна

Отец ребёнка: Юрьев Захар Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.02.1856

Сын: Юрьев Фёдор Захарович

Отец ребёнка: Юрьев Захар Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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