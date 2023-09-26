Юрьева Фёкла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Захаровна
Отец ребёнка: Юрьев Захар Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Юрьев Захар Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Юрьев Яков Захарович
Отец ребёнка: Юрьев Захар Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1851
Отец ребёнка: Юрьев Захар Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ненашева Марина Захаровна
Отец ребёнка: Юрьев Захар Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Матрена Захаровна
Отец ребёнка: Юрьев Захар Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1856
Отец ребёнка: Юрьев Захар Иванович
Работа или профессия
Неизвестно