Иван Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Степан Григорьев
Мать: Федора Евсеева
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Пётр Иванович
Мать ребёнка: Мавра Никитична
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Мавра Никитична
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Андреян Иванович
Мать ребёнка: Мавра Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Никитична
Смерть
1784