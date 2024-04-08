Иван Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

Около 1688 г.р.

Мать

Около 1682 г.р.

Жена

Около 1745 г.р.

Дети

Около 1766 г.р.
Около 1768 г.р.
Около 1777 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Степан Григорьев

Мать: Федора Евсеева

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Пётр Иванович

Мать ребёнка: Мавра Никитична

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Мавра Никитична

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Андреян Иванович

Мать ребёнка: Мавра Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Никитична

Смерть
1784
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