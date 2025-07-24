Гетьман (Селезнева) Лидия Михайловна
женский, родилась 09.04.1931, Бердянск
умерла Неизвестно
ОтецСелезнев Михаил Васильевич27.10.1899 г.р.
МатьСелезнева (Никулина) Валентина Петровна1907 г.р.
Супруги
Гетьман Петр МаксимовичДо 1931 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1931
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гетьман Петр Максимович
Смерть
Неизвестно
9.4.1931 Селезнева Лидия Михайловна. Отец Селезнев Михаил Васильевич, 32 лет, клепальщик на Черноморском заводе, мать Селезнева Валентина Петровна 26 лет. Живут Рабочий поселок 37