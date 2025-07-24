Гетьман (Селезнева) Лидия Михайловна 09.04.1931 — найти родственников по фамилии на Familio

Гетьман (Селезнева) Лидия Михайловна

Автор
НС
Селезнев Н.

женский, родилась 09.04.1931, Бердянск

умерла Неизвестно

Отец
Селезнев Михаил Васильевич27.10.1899 г.р.
Мать
Селезнева (Никулина) Валентина Петровна1907 г.р.
Супруги
Гетьман Петр МаксимовичДо 1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1931

Отец: Селезнев Михаил Васильевич

Мать: Селезнева (Никулина) Валентина Петровна

9.4.1931 Селезнева Лидия Михайловна. Отец Селезнев Михаил Васильевич, 32 лет, клепальщик на Черноморском заводе, мать Селезнева Валентина Петровна 26 лет. Живут Рабочий поселок 37

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гетьман Петр Максимович

Рождение ребёнка
23.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гетьман Петр Максимович

Смерть
Неизвестно

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