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(Петрова (Тенетова)) Авдотья Феодотова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.03.1844

Дата смерти

07.04.1844

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1844

Отец: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Мать: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
03.03.1844
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - удельный крестьянин Иван Макаров Брыкалов и удельно-крестьянская дочь девица Акилина Прокофьевна Хвостова | Казанская церковь
Смерть
07.04.1844
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой
Похороны
09.04.1844
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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