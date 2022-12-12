(Петрова (Тенетова)) Авдотья Феодотова
Место рождения
Дата рождения01.03.1844
Дата смерти07.04.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1844
Крещение
03.03.1844
воспреемники - удельный крестьянин Иван Макаров Брыкалов и удельно-крестьянская дочь девица Акилина Прокофьевна Хвостова | Казанская церковь
Смерть
07.04.1844
Причина смерти: от младенческой
Похороны
09.04.1844
на отведенном кладбище при Казанской церкви