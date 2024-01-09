Степнов Яков Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Степнов Герасим
Рождение ребёнка
03.08.1903
Мать ребёнка: Степнова Мария Алексеевна
Сафонова, Васильевская волость, Богородский уезд
Деревни Сафонова крестьянин Иван Герасимович Степнов и деревни черной крестьянская вдова Анна Яковлевна Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно