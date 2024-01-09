Степнов Яков Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степнов Яков Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степнов Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1903

Сын: Степнов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Степнова Мария Алексеевна

Сафонова, Васильевская волость, Богородский уезд
Деревни Сафонова крестьянин Иван Герасимович Степнов и деревни черной крестьянская вдова Анна Яковлевна Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степнова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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