(Глазунова) Анна Ивановна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio

(Глазунова) Анна Ивановна

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1900

Отец
Глазунов Иван25.05.1878 г.р.
Дети
Комов Виктор Васильевич1919 г.р.
(Комова) Зинаида Васильевна04.12.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Глазунов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Комов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Комов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
04.12.1926

Дочь: (Комова) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Комов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
24.05.1932

Дочь: (Комова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Комов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
05.04.1938

Сын: Комов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Комов Василий Ефимович

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