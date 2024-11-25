(Глазунова) Анна Ивановна
женский, родилась 1900
ОтецГлазунов Иван25.05.1878 г.р.
Дети
Комов Виктор Васильевич1919 г.р.
(Комова) Зинаида Васильевна04.12.1926 г.р.Показать еще 2
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Рождение
1900
Отец: Глазунов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Комов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
04.12.1926
Дочь: (Комова) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Комов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
24.05.1932
Дочь: (Комова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Комов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
05.04.1938
Сын: Комов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Комов Василий Ефимович