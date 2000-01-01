(Долина) Феодосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1905
Сын: Долин Михаил Илларионович
Отец ребёнка: Долин Илларион Михайлович
Гагарысова деревня
Рождение ребёнка
24.10.1906
Отец ребёнка: Долин Илларион Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня