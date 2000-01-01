(Долина) Феодосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долина) Феодосья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1905

Сын: Долин Михаил Илларионович

Отец ребёнка: Долин Илларион Михайлович

Гагарысова деревня
Рождение ребёнка
24.10.1906

Сын: Долин Яков Илларионович

Отец ребёнка: Долин Илларион Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Илларион Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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