Оглоблина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Филимонова Анисья Оглоблина
Отец ребёнка: Оглоблин Трофим Павлович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Домна Трофимовна
Отец ребёнка: Оглоблин Трофим Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1834