Оглоблина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Филимонова Анисья Оглоблина

Отец ребёнка: Оглоблин Трофим Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Домна Трофимовна

Отец ребёнка: Оглоблин Трофим Павлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Трофим Павлович

Смерть
До 1834
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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