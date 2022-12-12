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Руденко Тимофей Григорьевич

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Место рождения

Веселинькая, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

05.02.1887 ст.

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Веселинькая, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1925

Дочь: Вагина Неонила Тимофеевна

Мать ребёнка: Руденко Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руденко Мария Дмитриевна

Смерть
1972
Москва, город федерального значения Москва
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