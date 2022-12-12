Руденко Тимофей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1887 ст.
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1925
Дочь: Вагина Неонила Тимофеевна
Мать ребёнка: Руденко Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руденко Мария Дмитриевна
Смерть
1972
Москва, город федерального значения Москва