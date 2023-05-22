(Иванова) Александра Никитовна
женский, родилась Вычислено 1905 ст., Ходунь, Климовичский район, Могилёвская область
умерла Неизвестно
ОтецИванов Никита ФоминВычислено 1870 ст. г.р.
МатьИванова УлитаВычислено 1873 ст. г.р.
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Рождение
Вычислено 1905 ст.
Отец: Иванов Никита Фомин
Мать: Иванова Улита
Ходунь, Климовичский район, Могилёвская область
Место жительства
С 1913 ст.
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно