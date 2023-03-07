Лапшев Филипп Алексеевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1889
Бракосочетание
30.01.1908
Жена: Лапшева Мария Яковлевна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1908
Сын: Лапшев Николай Филиппович
Мать ребёнка: Лапшева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
08.10.1910
Сын: Лапшев Николай Филиппович
Мать ребёнка: Лапшева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
05.05.1912
Мать ребёнка: Лапшева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
15.08.1913
Мать ребёнка: Лапшева Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно