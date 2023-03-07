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Лапшев Филипп Алексеевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1889

Отец: Лапшев Алексей Васильевич

Мать: Лапшева Матрёна Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.01.1908

Жена: Лапшева Мария Яковлевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1908

Сын: Лапшев Николай Филиппович

Мать ребёнка: Лапшева Мария Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1910

Сын: Лапшев Николай Филиппович

Мать ребёнка: Лапшева Мария Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1912

Сын: Лапшев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Лапшева Мария Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1913

Сын: Лапшев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Лапшева Мария Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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