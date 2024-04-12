Сальников Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения27.11.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сальникова Анастасия Александровна
Смерть
Неизвестно
Похороны
21.05.2003
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область