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Сальников Николай Иванович

Место рождения

Городище, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

27.11.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1934

Отец: Сальников Иван Афанасьевич

Мать: Сальникова Прасковья Ивановна

Городище, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сальникова Анастасия Александровна

Смерть
Неизвестно
Похороны
21.05.2003
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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