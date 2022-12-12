Пунегов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пунегов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
04.06.1961

Отец: Пунегов Иван Михайлович

Мать: Пунегова Валентина Никитьевна

Рождение ребёнка
05.04.1984

Сын: Пунегов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Домашкина Вера Ильинична

Рождение ребёнка
30.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домашкина Вера Ильинична

Визинга, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
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