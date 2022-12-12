Пунегов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1961
Рождение ребёнка
05.04.1984
Сын: Пунегов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Домашкина Вера Ильинична
Рождение ребёнка
30.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Домашкина Вера Ильинична
Визинга, Сысольский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно