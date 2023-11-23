Евдокия Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Илларионов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Смирнов Илларион Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Илларионов
Смирнов Илларион Алексеевич (1816 — 1887) Родился в семье пономаря села Лазорцева Фомина Ростовского уезда Алексея Илларионовича. С 1823 года обучался в Ярославском приходском училище, а затем — до ни... Показать все
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Илларионов
Смерть
Неизвестно