Евдокия Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Илларионов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Смирнов Илларион Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Илларионов

Смирнов Илларион Алексеевич (1816 — 1887) Родился в семье пономаря села Лазорцева Фомина Ростовского уезда Алексея Илларионовича. С 1823 года обучался в Ярославском приходском училище, а затем — до ни... Показать все
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Илларионов

Смерть
Неизвестно

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