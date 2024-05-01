Шехирев Георгий Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Шехирев Феодор Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Шехирева Соломония Прокопьевна
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
01.05.1880 ст.
Мать ребёнка: Шехирева Соломония Прокопьевна
Рождение ребёнка
1882
Рождение ребёнка
1884
Смерть
После 1897