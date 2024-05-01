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Шехирев Георгий Феодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Шехирев Феодор Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехирева Соломония Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873

Сын: Шехирев Петр Егорович

Мать ребёнка: Шехирева Соломония Прокопьевна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Шехирева) ? Егоровна

Мать ребёнка: Шехирева Соломония Прокопьевна

Рождение ребёнка
01.05.1880 ст.

Сын: Шехирев Яков Егорович

Мать ребёнка: Шехирева Соломония Прокопьевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Шехирева) ? Егоровна

Мать ребёнка: Шехирева Соломония Прокопьевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Шехирева) ? Егоровна

Мать ребёнка: Шехирева Соломония Прокопьевна

Смерть
После 1897

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