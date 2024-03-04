Филякина (Пронина) Акулина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филякина (Пронина) Акулина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Пронин Кирилл Максимович

Мать: Пронина Устинья Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филякин Иван Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Филякин Василий Иванович

Отец ребёнка: Филякин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Филякин Захар Иванович

Отец ребёнка: Филякин Иван Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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