Филякина (Пронина) Акулина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1834 ст.
Отец ребёнка: Филякин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1842 ст.
Отец ребёнка: Филякин Иван Евдокимович
Смерть
Неизвестно