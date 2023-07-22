Мягкоступова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкоступова Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1956
на производстве (запись в похозяйственной книге)
Упоминание
25.02.1959
Похозяйственная книга. Выбыла
Рождение ребёнка
11.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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