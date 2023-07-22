Мягкоступова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
С 1956
на производстве (запись в похозяйственной книге)
Упоминание
25.02.1959
Похозяйственная книга. Выбыла
Рождение ребёнка
11.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно