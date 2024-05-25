Бахтевалиева Галима Габдельфаттаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтевалиева Галима Габдельфаттаховна

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.09.1903

Дата смерти

08.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахтевалиев Габделгали Бахтевалиевич

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев Минневар Габделганиевич

Отец ребёнка: Бахтевалиев Габделгали Бахтевалиевич

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев Яфяс Габделганиевич

Отец ребёнка: Бахтевалиев Габделгали Бахтевалиевич

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев Аняс Габделганиевич

Отец ребёнка: Бахтевалиев Габделгали Бахтевалиевич

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Валиева) Минненур Габделгалиевна

Отец ребёнка: Бахтевалиев Габделгали Бахтевалиевич

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтевалиев Габделгали Бахтевалиевич

Место жительства
Неизвестно
Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.09.1990

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