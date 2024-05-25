Бахтевалиева Галима Габдельфаттаховна
Место рождения
Дата рождения03.09.1903
Дата смерти08.09.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахтевалиев Габделгали Бахтевалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиев Минневар Габделганиевич
Отец ребёнка: Бахтевалиев Габделгали Бахтевалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиев Яфяс Габделганиевич
Отец ребёнка: Бахтевалиев Габделгали Бахтевалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиев Аняс Габделганиевич
Отец ребёнка: Бахтевалиев Габделгали Бахтевалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Валиева) Минненур Габделгалиевна
Отец ребёнка: Бахтевалиев Габделгали Бахтевалиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1990