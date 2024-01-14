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Наталья
Наталья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1779
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пётр
Около 1761 г.р.
Мать
Неонила Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец:
Пётр
Мать:
Неонила Петровна
Смерть
Неизвестно
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